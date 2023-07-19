Путин рассказал о патриотизме в видеоиграх

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Компьютерные игры должны помогать человеку развиваться и воспитывать в нем общечеловеческие ценности, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». При этом глава государства подчеркнул, что патриотизм не должен быть «квасным».

Это (компьютерные игры. — NEWS.ru) должно быть на стыке искусства и образования. Компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, воспитывать в людях общечеловеческие ценности, а не квасной патриотизм, — заявил Путин.

Президент отметил, что разработка компьютерных игр — не игрушечное дело. По его словам, она представляет собой многомиллиардный бизнес.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее ответил на вопрос журналистов об увлечении Путина видеоиграми. По его словам, он никогда не видел, чтобы глава государства играл на компьютере.

Российские геймеры ранее назвали лучшие игры первой половины 2023 года. Лидером рейтинга оказалась отечественная игра Atomic Heart. Второе место в списке занял ремейк Resident Evil 4, замыкает тройку Hogwarts Legacy.