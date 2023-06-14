В Госдуме предложили создать аналог американской Аллеи славы Депутат ГД Шолохов предложил создать в России аналог американской Аллеи славы

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В России нужен аналог американской Аллеи славы, где будут размещены имена известных актеров, режиссеров и других деятелей искусства, предложил заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Он пояснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что решение, чьи имена разместить на аллее, должны принимать не только профессионалы, но и обычные зрители. Организовать голосование можно через портал «Госуслуги» или через любой другой сайт с опросами, подчеркнул парламентарий. Разместить аллею он предложил вблизи здания «Мосфильма» в Москве.

Это оправданно, такие попытки даже предпринимались в свое время. Но кому там быть, должны решить зрители. Должно быть народное голосование. В Голливуде списки для Аллеи славы создаются Американской киноакадемией. Я бы не отдавал это дело в руки только цеха и профессионалов, я бы спрашивал у людей, — считает депутат.

При этом создание аналога Голливуда в России не поможет нагнать разницу по охвату зрителей и денежным сборам, заявил Шолохов. Депутат уточнил, что в стране есть своя замечательная школа, которая была предвестником Голливуда по многим параметрам. Парламентарий при этом высказал мысль, что российскую киноиндустрию необходимо развивать. Он также посоветовал поучиться у Запада «агрессивности в хорошем смысле слова».

Этот термин неоднократно с коллегами по музейному цеху обсуждался. Зачастую мы излишне деликатничаем, не задеваем чужих чувств, ищем обтекаемые формулировки и так далее. И в это же время Голливуд есть со своими штампами, но они же работают, — пояснил Шолохов.

Режиссер Карен Шахназаров ранее сравнил современное кино с наскальной живописью. Он подчеркнул, нынешний кинематограф в будущем может ждать такая же участь, которая настигла наскальную живопись: сейчас она интересна только узким кругам.