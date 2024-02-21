Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане

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Президент России Владимир Путин с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Президент России Владимир Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане. С подобной инициативой выступил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой российского государства, передает ТАСС.

Супер, — ответил Путин.

Встречу лидеры провели в Казани. Они участвовали в открытии первого международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рада предстоящему визиту лидеров иностранных государств в Казань, где пройдут Игры будущего. По его словам, одним из гостей станет президент Киргизии Садыр Жапаров.

Игры будущего — 2024 проводятся в Казани с 21 февраля по 3 марта. Они станут первыми играми в истории мирового спорта, которые пройдут в концепции фиджитал. Спортивное мероприятие объединит в себе соревнования в физическом и цифровом измерениях. Заявлено участие 2 тысяч спортсменов из разных стран мира, призовой фонд Игр будущего составляет $10 млн.

До этого Путин в своем обращении к участникам мероприятия «100 дней до Игр будущего» заявил, что для России спорт является не просто состязанием, а воплощением справедливости, равноправия и гуманизма. Кроме того, отметил глава государства, спорт представляет собой путь к укреплению взаимопонимания между странами и народами.