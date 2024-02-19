В Кремле будут рады приезду зарубежных лидеров на Игры будущего в Казани Песков: РФ будет рада приезду лидеров иностранных государств на Игры будущего

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия рада предстоящему визиту лидеров иностранных государств в Казань, где пройдут Игры будущего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Кремль своевременно уточнит, кто будет присутствовать на мероприятии. Ранее стало известно, что одним из гостей станет президент Киргизии Садыр Жапаров.

Мы действительно рады, что, собственно, радость этого спортивного мероприятия с нами разделят лидеры целого ряда государств, — заявил Песков.

Игры будущего — 2024 пройдут в Казани в период с 21 февраля по 3 марта. Они станут первыми играми в истории мирового спорта, которые пройдут в концепции фиджитал. Спортивное мероприятие объединит в себе соревнования в физическом и цифровом измерениях. Заявлено участие 2 тысяч спортсменов из разных стран мира, призовой фонд Игр будущего составит $10 млн. Отмечается, что соревнования будут проводиться по 21 технологической дисциплине.

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам мероприятия «100 дней до Игр будущего» заявил, что для России спорт является не просто состязанием, а воплощением справедливости, равноправия и гуманизма. Кроме того, отметил глава государства, спорт представляет собой путь к укреплению взаимопонимания между странами и народами.