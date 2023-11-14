Путин рассказал о символическом значении спорта для России Путин: спорт для России стал воплощением справедливости и равноправия

Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам мероприятия «100 дней до Игр будущего» заявил, что для России спорт является не просто состязанием, а воплощением справедливости, равноправия и гуманизма. Кроме того, отметил глава государства, спорт представляет собой путь к укреплению взаимопонимания между странами и народами. Видеообращение президента опубликовано на сайте Кремля.

Мы в России хорошо понимаем ценность многообразия, в том числе, конечно, и в спорте. Он для нас много больше, чем состязания в силе и мастерстве или основа здорового, активного образа жизни. Спорт — это символ, воплощение справедливости, равноправия и гуманизма, путь к укреплению взаимопонимания стран и народов, — подчеркнул Путин.

Также глава государства отметил, что Игры будущего уже объединили представителей из 50 стран. Путин добавил, что в перспективе мероприятие обретет большую популярность и станет симбиозом гармонии интеллекта и физического совершенства.

Игры будущего пройдут с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Состязания будут проводиться по новым дисциплинам с применением современных технологий и физической активности. В соревнованиях будут использоваться разработки в области киберспорта, виртуальной реальности, искусственного интеллекта и робототехники.

Ранее президент России сообщил, что в стране проводятся как соревнования по традиционным видам спорта, так и по современным, включая киберспорт. Он подчеркнул, что Россия открыта ко всему новому. Также российский лидер призвал спортсменов и молодежь со всего мира принять активное участие в состязаниях Игр будущего.