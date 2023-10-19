Путин: Россия открыта к киберспорту

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Президент России Владимир Путин

В России проводятся как соревнования по традиционным видам спорта, так и по современным, включая киберспорт, заявил на пленарном заседании Международного спортивного форума в Перми президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия открыта ко всему новому. Трансляция его выступления ведется на сайте Кремля.

Мы проводим соревнования, объединяющие традиции спорта. Но при этом, безусловно, открыты и ко всему лучшему, новому, передовому. Тому, что пользуется популярностью у молодежи. В том числе и спорту. Свидетельство тому — именно наша идея проводить соревнования, которые объединяют в себе классические виды спорта и киберспорт, — сказал Путин.

Он объявил, что в феврале 2024 года в Казани пройдут соревнования под названием «Игры будущего». Российский лидер призвал спортсменов и молодежь со всего мира принять активное участие в состязаниях.

До этого сообщалось, что российские высшие учебные заведения начали добавлять киберспортсменам баллы к ЕГЭ. По словам президента Федерации компьютерного спорта Дмитрия Смита, это касается лишь тех абитуриентов, которые занимаются киберспортом серьезно. Он также отметил, что количество вузов, с которыми федерация заключила соглашения о сотрудничестве и развитии, продолжает расти.