Вузы начали добавлять киберспортсменам баллы к ЕГЭ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские вузы практикуют добавление баллов к ЕГЭ абитуриентам, увлекающимся киберспортом, рассказал ТАСС президент Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит. По его словам, число вузов, с которыми организация заключила соглашения о сотрудничестве и развитии киберспорта, продолжает расти. В последних соревнованиях Студенческой лиги участвовало уже порядка 400 вузов.

Многие вузы стали добавлять баллы к ЕГЭ, если у человека есть спортивные разряды по киберспорту. Основной упор идет на то, что создаются площадки специализированные, появляются команды, появляются тренеры. Многие вузы выделяют ставки именно под тренеров по киберспорту. И сейчас все это масштабировалось, эта практика распространяется все шире, — отметил Смит.

Он также указал, что ранее вузы тренировали своих киберспортсменов на базе обычных компьютерных классов. Теперь же для этого все чаще используются большие аудитории, новая техника, создаются отдельные зоны для зрителей и болельщиков. Смит добавил, что в текущем году число участников различных соревнований по киберспорту, проводившихся в России, в том числе онлайн, превысило 800 тысяч.

Ранее сообщалось, что Международная федерация киберспорта разрешила российским командам выступать с флагом и гимном. В голосовании приняли участие 70 делегатов. Из них 32 человека поддержали решение об аннулировании запрета на выступления с российской символикой.