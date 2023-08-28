Российским киберспортсменам разрешили выступать за рубежом под своим флагом

Фото: Светлана Садыкова/РИА Новости

Международная федерация киберспорта разрешила российским командам выступать с флагом и гимном, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации компьютерного спорта РФ. В голосовании приняли участие 70 делегатов. Из них 32 человека поддержали решение об аннулировании запрета на выступления с российской символикой.

28 августа на съезде Международной федерации киберспорта по итогам голосования делегаты отменили решение съезда, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом, — говорится в сообщении.

Российские киберспортсмены не имели права выступать на соревнованиях за рубежом со своим флагом с 18 апреля 2022 года.

Украинские власти ранее внесли в черный список двух киберспортсменов страны за игру с россиянами. Речь идет об игроках команды Team Spirit (Dota 2) Илье Мулярчуке и Мирославе Колпакове. Они являются членами коллектива уже на протяжении трех лет. Команда ранее одержала победу на престижном турнире PGL Arlington Major.

Российско-украинский коллектив обошел китайскую команду PSG.LGD в финале соревнований. Призовой фонд турнира составил $500 тысяч.