Узбекистан готов принять Игры будущего, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев во время выступления на церемонии открытия первого международного мультиспортивного турнира в Казани. По его словам, которые передает ТАСС, страна может провести соревнования вслед за Россией и Казахстаном в 2026 году.
Мы думаем, все мои коллеги согласятся, потихоньку-потихоньку: в следующий раз в Казахстане, а в 2026 году мы готовы вас принять в Узбекистане, — сказал Мирзиёев.
Международный турнир «Игры будущего», который будет проходить в Казани до 3 марта, основан на сочетании физической активности, цифровой среды и современных технологий. Участие в соревнованиях примут более 260 команд и свыше двух тысяч человек из разных стран мира. Общий призовой фонд — $10 млн.
Президент России Владимир Путин ранее поддержал идею провести следующие Игры будущего в 2025 году в Казахстане. С такой инициативой выступил лидер республики Касым-Жомарт Токаев.
Ранее ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовой космический корабль «Прогресс МС-25» с трофеем Игр будущего. До этого приз для будущего победителя турнира преодолел длинный путь по городам России. В общей сложности кортеж с трофеем проехал 6,7 тысячи километров.