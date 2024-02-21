Дарья Кожемякина

Стало известно, где могут пройти Игры будущего в 2026 году Президент Узбекистана заявил о готовности принять Игры будущего в 2026 году

21 февраля 2024 в 20:39

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (слева направо) на церемонии открытия фиджитал-турнира «Игры будущего» в МВЦ «Казань Экспо»