«Прогресс МС-25» с трофеем Игр Будущего вывели на орбиту

Фото: t.me/roscosmos_gk

Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовой космический корабль «Прогресс МС-25» с трофеем Игр Будущего и другими грузами для МКС, сообщает ТАСС. Старт совершен с площадки № 31 космодрома Байконур, полет до станции займет около двух суток.

«Прогресс МС-25» доставит на МКС 2528 кг грузов, среди которых 515 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах и около 1553 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в космос также отправится трофей турнира «Игры Будущего». Приз вернется на Землю в 2024 году и будет представлен на соревнованиях.

Игры Будущего пройдут с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Состязания будут проводиться по новым дисциплинам с применением современных технологий. В соревнованиях будут использоваться разработки в области киберспорта, виртуальной реальности, искусственного интеллекта и робототехники.

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам мероприятия «100 дней до Игр Будущего» заявил, что для России спорт является не просто состязанием, а воплощением справедливости, равноправия и гуманизма. Кроме того, отметил глава государства, спорт представляет собой путь к укреплению взаимопонимания между странами и народами.