Спецназовец предположил, кто причастен к смерти перебежчика Кузьминова Полковник Демидкин: украинцы могли устранить перебежчика Кузьминова

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Максим Кузьминов

Российские спецслужбы не участвовали в ликвидации летчика-перебежчика Максима Кузьминова в Испании, сообщил NEWS.ru полковник запаса ФСБ РФ подразделения «Альфа» Виталий Демидкин. По его словам, украинцы могли приложить руку к смерти Кузьминова.

Наши спецслужбы не участвовали в этом. Для подобных операций гораздо проще не внедрять агента, а воспользоваться помощью местных жителей. Украинцы вполне могли действовать по такой схеме. Они неоднократно угрожали Западу неопределенными последствиями, если им не будут выделять денег, — заявил Демидкин.

Он добавил, что непонятно, имеют ли западные страны отношение к устранению Кузьминова. По его мнению, у них есть возможность проводить такие операции по всему миру, но все зависит от их потребностей, так как «непонятно, представлял ли Кузьминов для них угрозу или большую ценность».

Сложно сказать, был ли к возможной инсценировке смерти причастен сам Запад. У меня нет информации, представлял ли Кузьминов угрозу или большую ценность для западных стран. Тем не менее у Запада есть возможность проводить такого рода операции по всему миру, чем он активно и пользуется, — сказал Демидкин.

В испанском муниципалитете Вильяхойоса было обнаружено тело летчика Максима Кузьминова, который угнал российский боевой вертолет Ми-8 для передачи ВСУ. Впоследствии смерть Кузьминова подтвердили источники, близкие к расследованию, а также представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.