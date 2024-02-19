В ГУР Украины подтвердили смерть угнавшего вертолет россиянина ГУР подтвердило факт смерти Кузьминова, укравшего вертолет для Украины

Фото: Media Center Ukraine/Youtube

Максим Кузьминов

Главное управление разведки Украины подтверждает факт смерти российского пилота Максима Кузьминова, который украл вертолет ВС РФ для его передачи ВСУ, сообщил представитель ведомства Андрей Юсов. Он не предоставил подробностей случившегося и не сослался на какие-либо источники, передает «РБК-Украина».

Можем подтвердить факт смерти, — констатировал Юсов.

Согласно информации украинских СМИ, инцидент, о котором идет речь, произошел минувшей осенью. По их информации, российский летчик Кузьминов украл вертолет Ми-8 из Курска и отправился на нем на Украину. На борту с ним находились два сослуживца — бортовой техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов, они погибли.

Telegram-канал SHOT ранее сообщал, что Кузьминова застрелили в Испании. По данным канала, в мужчину выстрелили двенадцать раз, а затем переехали машиной. Канал утверждает, что полиция не раскрывает личность погибшего, однако местные СМИ уверяют, что это бывший летчик российских ВВС.

Убийство могло произойти около недели назад. По данным SHOT, тело Кузьминова нашли в муниципалитете Вильяхойоса на западе страны.