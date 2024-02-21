Тело перебежчика Кузьминова опознали в Испании NYT: полиция Испании подтвердила убийство летчика Кузьминова в Аликанте

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Два сотрудника испанской полиции подтвердили смерть летчика Максима Кузьминова в провинции Аликанте, информирует The New York Times. Тело пилота, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, было опознано правоохранителями.

Изрешеченный пулями труп Кузьминова был найден в прибрежном городе Вильяхойоса. Испанские полицейские подтвердили изданию, что тело принадлежит именно пилоту-перебежчику.

Российские спецслужбы не участвовали в ликвидации Кузьминова в Испании, сообщил ранее полковник запаса ФСБ РФ подразделения «Альфа» Виталий Демидкин. По его словам, украинцы могли приложить руку к смерти летчика. Непонятно, имеют ли западные страны отношение к устранению пилота-перебежчика, добавил он. Возможность проводить такие операции по всему миру у Запада есть, но все зависит от их потребностей, так как «непонятно, представлял ли Кузьминов для них угрозу или большую ценность».

19 февраля представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов подтвердил факт смерти пилота. Кузьминову предлагали остаться в этой стране, уточнил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, на украинской территории летчика могли бы защитить.