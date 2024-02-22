Как Бурака Озчивита встретили в Москве и СПб: скандалы, интересные факты

Фото: Philippe Farjon/Zuma/TASS

Бурак Озчивит

Турецкий актер Бурак Озчивит, который известен российскому зрителю по роли Бали-бея в сериале «Великолепный век», 20 февраля прилетел в Москву. Как его встретили в российской столице?

Что известно о встрече актера с российскими поклонниками

39-летнего актера поклонники встретили у входа в один из московских отелей традиционным русским караваем и песней «Калинка-малинка». Актер с улыбкой выслушал композицию и попробовал подаренный ему каравай.

В Москву артист прилетел, чтобы выступить на киноконцерте «Музыка турецких сериалов» в Crocus City Hall. В перерывах он получал множество различных подарков, например, ведущий Вячеслав Макаров подарил ему матрешку и шапку-ушанку.

«Посколько я гостеприимный и заботливый человек и прекрасно понимаю, какой стресс испытывают люди, которые приезжают к нам из теплых стран, то я решил преподнести Бураку традиционную шапку-ушанку. В ней точно не замерзнут ни уши, ни голова. Я показал ему, как носить такую шапку», — сообщил Макаров в беседе с KP.RU.

Озчивит также признался, что был бы готов сняться в российском сериале, но еще не видел ни одной отечественной кинокартины.

«Я не могу сказать, какую роль бы предложили, это сложно сказать, но я бы, наверное, согласился на такое предложение», — сказал он.

Билеты с возможностью после шоу попасть на фан-встречу стоили около 50 тысяч рублей и были раскуплены полностью. Некоторые поклонницы остались недовольны этим мероприятием, потому что Бурак Озчивит покинул встречу уже через 30 минут.

«Суета такая сильная, Бурак уставший, глаза уставшие, поклонницы валом. И быстро-быстро. <...> Я не могу сказать, что довольна», — рассказала одна из участниц.

По ее словам, в стоимость билета входили бокал шампанского, пирожное и услуги фотографа, который по очереди фотографировал поклонниц с Озчивитом.

В 2022 году Бурак Озчивит уже прилетал в российскую столицу. Тогда любители сериала «Великолепный век» организовали давку в одном из московских ресторанов. Публика дождалась актера, несмотря на то что он опоздал на запланированное мероприятие почти на три часа.

Что Бурак Озчивит делал в Петербурге

Вчера, 21 февраля, турецкий актер прибыл в Санкт-Петербург, где его встречала масса поклонниц. Озчивит признался, что очень сильно хотел посмотреть на город.

В Северной столице он стал гостем на концерте «Музыка турецких сериалов», который прошел в БКЗ. После мероприятия так же, как и в Москве, состоялась фан-встреча с поклонниками.

По информации СМИ, артист успел прогуляться по Петербургу, приобрел несколько картин в галереях и планирует в ближайшее время вновь вернуться в город на Неве.

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