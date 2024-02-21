Озчивит в Москве разочаровал фанатов, заплативших по 50 тысяч за встречу Закрытая встреча Бурака Озчивита с московскими поклонниками продлилась полчаса

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Бурак Озчивит

Турецкий актер, звезда сериала «Великолепный век», Бурак Озчивит разочаровал своих российских поклонников, заплативших за закрытую встречу с кумиром в Москве по 50 тысяч рублей, сообщает LIFE.ru. Как рассказала изданию одна из почитательниц турецкого артиста, он не уделил собравшимся должного внимания и покинул встречу уже через полчаса.

Суета такая сильная, Бурак уставший, глаза уставшие, поклонницы валом. И быстро-быстро. <...> Я не могу сказать, что довольна, — призналась девушка.

Как уточняет издание, в стоимость билета, помимо встречи с актером, также входили бокал шампанского, пирожное и услуги фотографа, который по очереди фотографировал поклонниц с Озчивитом. Встреча закончилась уже через полчаса, после чего актер был замечен в турецком ресторане в центре Москвы. В отель звезда «Великолепного века» вернулся около двух часов ночи и, сделав селфи с аудиторией, ушел в номер.

Бурак Озчивит прилетел в Москву 20 февраля для выступления перед поклонниками. 39-летнего актера, известного по ролям в сериалах «Великолепный век» и «Королек — птичка певчая», встретили в московском отеле традиционным русским караваем и исполнением песен «Смуглянка» и «Калинка-малинка».