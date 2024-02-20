Звезду «Великолепного века» встретили в Москве пением «Калинки-малинки» Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит выступит перед поклонниками в Москве

Фото: Zuma/TASS

Бурак Озчивит

39-летнего турецкого актера Бурака Озчивита, известного по ролям в сериалах «Великолепный век» и «Королек — птичка певчая», встретили традиционным русским караваем и пением «Калинки-малинки» в отеле в Москве, сообщает РЕН ТВ. Артист прибыл в российскую столицу для выступления перед поклонниками, говорится в сообщении.

Актер с улыбкой выслушал композицию и попробовал подаренный ему каравай. Вечером Озчивит выступит в Москве, сообщает канал.

Ранее турецкая актриса Мерьем Узерли, ставшая популярной после сериала «Великолепный век», призналась, что хотела бы сниматься в России. Она рассказала, что следит за российским кинематографом и с особым уважением относится к русским коллегам. По словам актрисы, в случае поступления предложения от российских режиссеров она обязательно его рассмотрит.

До этого Узерли нашла в своей крови 12% русских корней. Она уточнила, что недавно сделала ДНК-тест и выяснила, что у нее есть русские предки. О своем открытии артистка рассказала на форуме Synergy Woman Forum, посвященном «женщинам, меняющим мир вокруг себя». Актрису пригласили принять участие лично, но по семейным обстоятельствам она не смогла прилететь в Москву. Она пообщалась с участницами форума по видеосвязи и призналась, что ей очень нравится Россия, хотя побывала она только в Москве и Санкт-Петербурге.