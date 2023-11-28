У России появятся морские дроны: почему ВСУ их боятся Эксперт Леонков: наш дрон может по дну «подкрасться» к сторожевым катерам

Фото: t.me/kmz1ru

Безэкипажный катер на базе платформы «Визир»

В течение месяца Военно-морской флот России (ВМФ РФ) получит первые морские дроны отечественного производства. Как сообщил Кингисеппский машиностроительный завод, опытные образцы пройдут испытания в акватории зоны СВО. Известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже давно используют аналогичные модели в Черном море. По каким мишеням будут бить российские морские дроны — в материале NEWS.ru.

Что известно о российских морских дронах

Российская армия до конца года получит первые российские морские дроны. Как сообщил в понедельник управляющий директор холдинга Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ) Михаил Даниленко, после испытаний первых образцов начнется серийное производство изделий.

«Мы называем его одноразовый катер. Он мелкосидящий, плоский с минимальной высотой над поверхностью воды для малой заметности. Скорость — порядка 80 км/ч, запас хода — более 200 км. Полезная нагрузка — порядка 600 кг: это может быть тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки»,— рассказал Даниленко.

По словам директора, беспилотные катера также смогут использоваться как база для беспилотных воздушных аппаратов или противодроновых систем. Как уточнил Даниленко, завод уже обговорил поставку десяти единиц с Министерством обороны России. Для них уже собраны первые водометные двигатели.

Фото: t.me/kmz1ru Безэкипажный катер на базе платформы «Визир»

Как можно использовать дроны в Черном море

Морские дроны предназначены в первую очередь для расширения зоны разведки в Черном море, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, сейчас эту задачу в нашем ВМФ выполняют корабли дальнего дозора, которые должны обнаружить и потом потопить аналогичные беспилотные катера противника.

«Когда морские дроны появятся на нашем вооружении, то они могут вести разведку. Противник использует морские беспилотники при атаках с разных направлений. Сейчас мы часто замечаем эти объекты, когда они подходят близко к целям. Здесь мы их уничтожаем. Морские дроны позволят сделать это гораздо раньше», — рассказал военный эксперт.

Как напоминает Леонков, их два типа: надводные и подводные. Помимо этого, будут также производиться модели в ударном варианте, которые сами смогут уничтожать катера ВСУ, которые пытаются пробиться к российским берегам.

«Так, глубоководный дрон „Витязь-Д“ способен погружаться в воду на 10 км. Он предназначен, помимо мониторинга акватории, для изучения дна — это важно, например, в районе военно-морских баз и портов. Там важно контролировать ситуацию. Эти дроны даже можно запускать в мирных картографических целях, поскольку рельеф дна меняется», — отметил Леонков.

Судя по открытым данным, КМЗ изготавливает безэкипажные катера на базе платформы «Визир», которые возможно использовать в качестве морского дрона-камикадзе.

Фото: kmz1.ru Безэкипажный катер на базе платформы «Визир»

Угрожают ли дроны кораблям стран НАТО

10 ноября в результате атаки безэкипажного катера ВСУ погиб старший мичман ВМФ России Денис Никитин. По данным портала Черноморского окружного казачьего общества, украинские военные атаковали базу нашего флота в одном из прибрежных поселков Крыма. ВСУ использовали четыре дрона: их целью были, предположительно, российские катера проекта 11770 «Серна». Одним из них командовал Никитин. Минобороны России эти данные не комментировало.

17 июля 2023 года два надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. По данным российских спецслужб, в подрыве мог участвовать британский спецназ — Special Boat Service (Специальная лодочная служба). Алексей Леонков утверждал, что операция проводилась «только с воды» и были задействованы беспилотники.

Фото: МО Украины Украинские беспилотные катера

Как отметил в беседе с NEWS.ru капитан I ранга запаса Сергей Ищенко, на самом деле своих военно-морских сил у Киева нет, но есть боевые корабли других стран, которые помогают ВСУ. Эксперт привел в пример прозвучавшее в выходные заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в ближайшее время западные партнеры пообещали прислать ему военные суда якобы для защиты зернового коридора в Черном море.

«Что конкретно имел в виду Зеленский, не совсем понятно, но в украинских Telegram-каналах предположили, что речь идет об американском сторожевом катере Mark IV („Марк IV“). Их давно обещали Киеву в количестве 16 экземпляров, но с самого начала СВО так и не поставили. Сейчас они могут появится. Значит, ВСУ могут в ближайшее время получить военно-морские катера», — предположил эксперт.

В поединке с «Марками», считает Алексей Леонков, российские подводные беспилотники могут сыграть существенную разведывательную роль. «НАТО помогает нашему противнику мониторить воздушное пространство над акваторией, но они не могут мониторить подводное пространство. А вот наш дрон может по дну „подкрасться“ к сторожевым катерам, которые намерены поставить американцы, запеленговать их, передать координаты своим боевым кораблям. И в случае чего „украинские катера“ будут уничтожены», — убежден Леонков.

Фото: U.S. Navy/Public domain/Wikimedia Commons Катер Mark IV

Куда еще поставят российские морские дроны

Сергей Ищенко напомнил, как в феврале российский надводный дрон ударил по разводному мосту в Затоке Одесской области, через который украинские войска получали горючее, боеприпасы и технику.

«Насколько я понимаю, это был прототип тех дронов, о которых идет речь сейчас. Я видел кадры, как дрон взрывает опоры моста. Он шел над водой. Полагаю, что у дронов из Кингисеппа также будут не только противокарабельные задачи, но перед ними будут ставиться и задачи по поражению портовой инфраструктуры, мостов», — полагает эксперт.

Ищенко допускает, что после испытаний в Черном море новые дроны появятся на нашей базе в сирийском Тартусе. «Почему бы их туда не поставить? Если в Средиземном море стоят наши корабли с ракетами и торпедами, то почему на них не поставить и морские дроны, — как надводные, так и глубоководные?» — рассуждает военный эксперт.

По мнению Ищенко, эффективность данной техники в принципе высока, поскольку в открытом море современным кораблям сложно защититься от такого оружия. «А если военный корабль стоит на якоре, в порту — он просто беззащитен перед морским дроном. Это эффективное оружие», — отметил Ищенко.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Когда первые российские дроны ударили по ВСУ

Еще в феврале главком ВСУ Валерий Залужный рассказал главе Объединенного комитета начальников штабов США, генералу Марку Милли о том, что Россия запустила на СВО надводные дроны. «Поделился с Милли обеспокоенностью в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море», — сообщал тогда украинский военачальник.

Российские эксперты напомнили, что у ВМФ РФ уже есть несколько дронов. В конце июля во время морского парада в Петербурге один боевой корабль прошел перед публикой в сопровождении безэкипажных катеров.

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