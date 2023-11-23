Россию атаковали четыре дрона китайского производства Mash: Крым атаковали четыре беспилотника ВСУ китайского производства

Фото: МО Украины

Четыре беспилотника Вооруженных сил Украины атаковали Крым, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, все модели дронов китайского производства. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Как передает канал, беспилотные летательные аппараты засекли над полуостровом накануне. Первый дрон ликвидировали на западном мысе Тарханкут. Еще два беспилотника рухнули в поселке Черноморское, один из них упал около жилого дома. Последний БПЛА упал в Черноморском районе в 100 метрах от СНТ «Кипарис».

Отмечается, что дроны Mugin 5 pro, которые применялись при атаке, способны нести на себе до 25 кг взрывчатки и летать по семь часов. Средняя скорость таких аппаратов составляет 120 км/ч, а дальность полета — около 800 км.

Накануне средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России пресекли попытку ВСУ совершить атаку по объектам на территории Крыма. В небе над республикой были сбиты три украинских беспилотника. Украинская армия также пыталась атаковать Крым с воды. В западной акватории Черного моря обнаружили четыре беспилотных катера ВСУ. Все они были уничтожены. На минувшей неделе морская авиация Черноморского флота также поразила семь безэкипажных судов.