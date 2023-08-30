Киев закупает новые БПЛА: какая тактика позволяет ВСУ атаковать Москву Эксперты объяснили, как Украина планирует налеты дронов

Фото: Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Bayraktar TB2

Глава Государственной службы специальной связи Украины Юрий Щиголь сообщил во вторник, 29 августа, что Киев планирует организовать производство или закупить за этот год до 200 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое количество необходимо, чтобы совершать массированные атаки и пробивать дронами российский противовоздушный щит. Какими методами Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) могут минимизировать эту угрозу — в материале NEWS.ru.

Как Запад помогает украинским БПЛА

Как отметил Юрий Щиголь, правительство заключило контракты на $688 млн из $1,09 млрд, выделенных на закупку беспилотников. Вооруженные силы Украины (ВСУ) собираются увеличить количество дронов разных классов, скорости и дальности полета.

В понедельник британское издание The Economist сообщило, что Киев часто получает от Запада данные для воздушных ударов по России. По информации журналистов, разведки стран НАТО докладывают о местонахождении комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО, размещенных вдоль границы с Украиной. Это позволяет Киеву планировать запуски так, чтобы хотя бы часть беспилотников смогла преодолеть примерно 60-километровую полосу РЭБ и ПВО.

Британское издание ссылается на источник, близкий к разработчикам украинского дрона «Морок». По его словам, благодаря информации от Запада были нанесены недавние удары беспилотниками Киева по Крыму.

Фото: МО Украины Украинские военные

Как планируются и проводятся налеты украинских БПЛА

Британское издание отмечает, что каждый налет украинских дронов должен быть тщательно спланирован, потому что в России хорошо работают средства РЭБ. Общий алгоритм выглядит так: операторы начинают атаку ранним утром, когда бдительность дежурных расчетов РЭБ и ПВО может ослабевать, организуя массовый запуск БПЛА, чтобы средства противовоздушной обороны оказались в напряжении. Большинство дронов подавляется или сбивается, однако 35–40% долетают до нужного района.

Позже Киев собирает данные о результатах удара со спутников НАТО или из сообщений агентов, которые находятся на территории России.

Главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов в разговоре с NEWS.ru пояснил, что одновременный запуск множества дронов действительно может перегрузить систему ПВО. «Наличие в группе атакующих беспилотников аппаратов различного класса с различающимися характеристиками по скорости, заметности и так далее может усложнить для комплексов ПВО определение и выбор приоритетных целей», — подчеркнул Федутинов.

По его мнению, 35–40% долетевших до цели дронов — это неплохой показатель. Он напомнил, что БПЛА разных типов могут изготавливаться массово и без особых финансовых затрат и большая их часть достигает района, на который планировалась атака.

Как Россия может противостоять украинским воздушным атакам

Федутинов объяснил, почему британские журналисты упоминают лишь статистику прилетов в «район целей», а не поражения конкретных мишеней.

«Атаки украинской стороны не обязательно должны поразить определенную цель. Противнику больше интересен резонанс в обществе — как российском, так и украинском. В этом смысле ему важно достичь, скажем, Московского региона и пусть даже причинить минимальный ущерб», — подчеркнул эксперт.

Военный эксперт Виктор Литовкин сомневается в том, что можно сделать полосу РЭБ и ПВО на пути к Москве непроницаемой. «Это означает оголение других направлений. У нас нет, видимо, такого количества комплексов, чтобы прикрыть ими абсолютно всё. Непроницаемый забор из систем РЭБ и ПВО по всей границе не поставишь», — пояснил Литовкин в разговоре с NEWS.ru.

По мнению эксперта, необходимо комплексное решение, нельзя ограничиваться какой-то одной мерой. Во-первых, чтобы исключить прилеты по Москве, надо отодвинуть возможные украинские районы запуска как минимум на 300–400 км от нашей границы, добавил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мобильная трехкоординатная РЛС малых высот кругового обзора «Подлет-К1»

Откуда еще могут запускать БПЛА по Москве

Литовкин предположил, что атак беспилотников будет меньше, если ВС РФ уничтожат больше центров влияния и пунктов принятия решений противника.

«То, о чем время от времени упоминается, — это удары по штабам дивизий, полков, но это не резиденции высшего командования Украины. Вот когда последуют наши удары по центрам такого уровня — тогда и количество атак беспилотников уменьшится», — отметил Литовкин.

Эксперт также предложил наносить удары по мастерским и фабрикам, где выпускаются украинские дроны. Как добавил Литовкин, стоит учитывать, что не все БПЛА летят из-за границы.

«Не уверен, что все дроны, прилет которых так широко освещают в прессе, прилетают с Украины. Подозреваю, что они летят изнутри РФ. Например, по Москве — летят с окраин столицы или из области. У нас здесь, внутри России, достаточно агентуры противника», — посетовал Литовкин.

Какие новые средства борьбы с БПЛА есть у России

В субботу стало известно, что в России завершились испытания лазерного комплекса, предназначенного для борьбы с БПЛА. Тестирование прошло успешно — он поразил несколько дронов различного типа. Отмечается, что лазерная пушка продемонстрировала высокую эффективность в ближней зоне — во время испытаний по целям был нанесен физический урон, луч прожигал корпус БПЛА вместе с бортовым оборудованием.

Денис Федутинов пояснил NEWS.ru, что это направление очень перспективное. «Примите во внимание то, что кинетические средства борьбы с беспилотниками довольно дороги в применении, а к радиоэлектронным средствам подавления БПЛА могут адаптироваться. Вместе с тем лазерные системы имеют и свои недостатки. Необходим высокоэнергетический источник питания. Есть ограничения, связанные с условиями среды применения», — сказал Федутинов.

Фото: МО РФ

Как украинские БПЛА атаковали города России и Москву

29 августа московские аэропорты Внуково и Домодедово приостановили работу. Хотя сообщений об атаках беспилотников в столичном регионе утром не было, в то же время средства ПВО уничтожили два украинских дрона над соседней Тульской областью. В Минобороны РФ подтвердили эту информацию и уточнили, что украинская армия также использовала «дрон самолетного типа».

Позже во вторник средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью, сообщили в Министерстве обороны России. «Сегодня около 16 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — отметили в ведомстве.

Первый налет украинских дронов на Москву произошел в ночь на 3 мая, когда, по заявлению российских властей, два беспилотных летательных аппарата атаковали Кремль. Следующий был зафиксирован 30 мая. Тогда часть беспилотников сбили при подлете к городу, но как минимум три БПЛА нанесли повреждения жилым домам на юге Москвы. 24 июля дроны прилетели в столицу в очередной раз. В результате произошедшего обломки взорвавшихся БПЛА попали в два нежилых здания, никто не пострадал.

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