В сирийский Тартус прибыл отряд из шести российских военных кораблей

В сирийский порт Тартус прибыл отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов. Он находится в пункте материально-технического обеспечения ВМФ России, сообщили в пятницу, 4 февраля, в пресс-службе Минобороны РФ, пишут РИА Новости. Морской переход длиною в 6000 миль прошёл в рамках учений.

Отряд десантных кораблей Северного и Балтийского флотов в составе шести БДК «Пётр Моргунов», «Георгий Победоносец», «Оленегорский горняк», «Королёв», «Минск» и «Калининград» завершил переход вокруг Европы и прибыл в восточную часть Средиземного моря в рамках учения ВМФ России, проводимого под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Общая протяжённость перехода составила более 6000 морских миль, — говорится в сообщении.

На данный момент корабли стоят на рейде в Тартусе, где идёт процесс пополнения запасов горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия до предусмотренного нормами уровня.

Пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ находится на побережье Средиземного моря в районе сирийского порта Тартус. Он обеспечивает стоянку, восстановление технической состояния и ремонт российских кораблей, а также пополнение запасов материальных средств.

Ранее сообщалось, что первое совместное патрулирование воздушного пространства над территорией Сирийской Арабской Республики провели военные лётчики из России и Сирии. Взлёт авиагруппы, в состав которой вошли истребители Су-34, Су-35 и самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, произошёл с авиабазы Хмеймим.