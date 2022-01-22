Силы авиации России и Сирии провели первое совместное патрулирование

Первое совместное патрулирование воздушного пространства над территорией Сирийской Арабской Республики провели военные летчики из России и Сирии, сообщают РИА Новости. Взлёт авиагруппы, в состав которой вошли истребители Су-34, Су-35 и самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, произошёл с авиабазы Хмеймим.
Сирийская авиация
Маршрут патрулирования прошёл вдоль Голанских высот, затем по южной границе государства, вверх вдоль Евфрата и над северными районами САР.
Также экипажами были проведены учебные пуски ракет по воздушным целям, поражены наземные мишени на полигоне, расположенном в центральной области страны.
Воздушно-космические силы России были представлены истребителями Су-34, Су-35 и самолётами дальнего радиолокационного обнаружения А-50. От сирийских сил участвовали Миг-23 и Миг-29.
По итогам было принято решение, что такие совместные полёты должны иметь регулярную основу.
Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Сирии вновь потребовало от США вывести свой военный контингент с северо-востока страны. Ведомство снова напомнило о своих требованиях после попытки террористов захватить тюрьму в городе Эль-Хасаке.