Украина получит военные корабли для защиты зернового коридора Зеленский: Киеву передадут корабли для защиты зернового коридора в Черном море

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Киев договорился с партнерами о получении военных кораблей, предназначенных для защиты зернового коридора в Черном море, заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, которые приводит РБК-Украина, суда передадут в ближайшее время.

Украина договорилась с партнерами о получении военных кораблей для обеспечения безопасности судов в зерновом коридоре в Черном море, — уточнил Зеленский.

Украинский лидер сказал, что полученные корабли будут сопровождать суда с зерном. Зеленский также добавил, что считает создание зернового коридора без России одним из главных достижений 2023 года.

В октябре президент Украины заявлял, что страна запустит новый коридор для экспорта зерна через Молдавию и Румынию. Зеленский отмечал, что Киев и Бухарест являются «важными донорами безопасности, в том числе продовольственной».

Соглашение об экспорте зерна из украинских портов действовало с лета 2022 года. В июле текущего года Россия вышла из соглашения, объяснив это тем, что положения договора о содействии российскому экспорту сельскохозяйственной продукции не выполняются.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская часть зерновой сделки находится абсолютно «на нуле». По словам министра, усилия ООН в этом вопросе не приносят никакого результата.