Зеленский сообщил о скором запуске нового зернового коридора Зеленский: Украина запустит коридор для экспорта зерна через Молдавию и Румынию

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украина запустит новый коридор для экспорта зерна, он пройдет через Молдавию и Румынию, сообщил в личном Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский. Заявление последовало после встречи с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. Украинский лидер отметил, что Киев и Бухарест являются «важными донорами безопасности, в том числе продовольственной».

Уже скоро заработает зерновой коридор с Украины через Молдову в Румынию, — подчеркнул Зеленский, находящийся с визитом в Бухаресте.

Главы двух государств также обсудили ускорение подготовки украинских пилотов по управлению F-16. Кроме того, Зеленский анонсировал «хорошие новости об артиллерии и ПВО».

Соглашение об экспорте зерна из украинских портов действовало с лета 2022 года. В июле текущего года Россия вышла из соглашения, объяснив это тем, что положения договора о содействии российскому экспорту сельскохозяйственной продукции не выполняются.

Ранее заместитель представителя генсека организации Фархан Хак сообщил, что представители ООН по-прежнему находятся в переговорном процессе по вопросу возобновления зернового соглашения. По его словам, экспорт сельхозпродукции по Черному морю крайне важен для поддержания международной продовольственной безопасности на фоне роста голода в мире. Хак затруднился ответить, есть ли какие-либо подвижки в этих переговорах, и отметил, что ООН будет стремиться достигнуть «как можно большего» в вопросе возобновления зерновой сделки.