Лавров раскрыл, на какой стадии находится зерновая сделка Лавров: российская часть зерновой сделки находится на нуле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская часть зерновой сделки абсолютно «на нуле», сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины. Он добавил, что усилия ООН не приносят никакого результата. Трансляция выступления Лаврова опубликована на YouTube-канале ведомства.

Наша часть пакета, она абсолютно на нуле. Мы видим старания [генсека ООН Антониу] Гутерриша, генерального секретаря ЮНКТАД госпожи Гринспен, но эти старания ничего не приносят, потому что Запад упрямо, глядя вам в глаза, в данном случае сотрудникам Секретариата ООН, заявляет, что никаких санкций против продовольствия и удобрений из России не введено, — уточнил глава МИД.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сказал, что зерновая сделка будет возобновлена при выполнении меморандума Россия — ООН. По его словам, в настоящее время Москва не видит перспектив в снятии санкций с российских экономических операторов, которые задействованы в производстве и экспорте, в том числе в сферах банковских платежей, страхования, транспортной логистики.

В октябре стало известно, что Турция ведет переговоры с представителями ООН и европейских стран по вопросу возобновления черноморской зерновой инициативы. Однако до сих пор переговоры не принесли каких-либо успехов.