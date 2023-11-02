В МИД России назвали условие возвращения страны к зерновой сделке МИД РФ: зерновая сделка будет возобновлена при выполнении меморандума Россия-ООН

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Зерновая сделка будет возобновлена при выполнении меморандума Россия-ООН, сообщил ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По его словам, в настоящее время Москва не видит перспектив в снятии санкций с российских экономических операторов, которые задействованы в производстве и экспорте, в том числе в сферах банковских платежей, страхования, транспортной логистики.

Что касается реалистичности сценария возобновления «черноморской инициативы», то российская позиция остается прежней — сначала необходимо полностью выполнить задачи в рамках Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, — сказал Полищук.

В октябре дипломатический источник в Турции сообщил, что страна ведет переговоры с представителями ООН и европейских стран по вопросу возобновления черноморской зерновой инициативы. Однако отмечается, что переговоры пока не приносят каких-либо успехов.

Источник напомнил, что ранее заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар провел консультации с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен и заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. До этого представители ООН посетили Москву, где обсудили с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым ситуацию вокруг зерновой сделки, а также налаживание доступа российских удобрений и зерновых на мировые рынки.