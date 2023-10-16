Турция пытается возобновить работу черноморской зерновой сделки ТАСС: Турция ведет переговоры с ООН и Западом по возобновлению зерновой сделки

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Турция ведет переговоры с представителями ООН и европейских стран по вопросу возобновления черноморской зерновой инициативы, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Турции. При этом он отметил, что переговоры пока не приносят каких-либо успехов.

Переговоры ведутся с ООН и западными странами, учитывая последние встречи представителей ООН в Москве и Стамбуле, — заявил источник.

Он напомнил, что ранее заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар провел консультации с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен и заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. До этого представители ООН посетили Москву, где обсудили с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым ситуацию вокруг зерновой сделки, а также налаживание доступа российских удобрений и зерновых на мировые рынки.

Ранее Иран предложил России использовать свою территорию в качестве коридора для экспорта зерна в третьи страны. Это позволит избежать давления санкционной политики Запада и США. Предложение Тегерана по использованию его территории в качестве транспортного коридора позволит России продавать сельскохозяйственную продукцию в ЕС и США в гораздо больших объемах, чем сейчас, поскольку рядом с Ираном расположена Турция, через которую, вероятнее всего, и будет осуществляться поставка «чистого зерна», на которое не распространяются санкции.