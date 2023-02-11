В Сети появилось видео атаки БПЛА-камикадзе моста в Одесской области

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Российский надводный беспилотник-камикадзе ударил по разводному мосту в Одесской области. Мост в Затоке и прежде подвергался ракетным ударам, сообщают украинские Telegram-каналы.

Отмечается, что по данному мосту украинские войска получали горючее, боеприпасы и технику. Известно, что дрон-камикадзе подлетел со стороны Чёрного моря.

Разрушение железнодорожного моста в Затоке полностью отрежет юг Одесской области. Из Украины добраться туда можно будет лишь по трассе, проходящей через Молдову. Сообщается, что пострадали опоры моста. Территорию вокруг моста силовики оцепили, посторонних не допускают.

Ранее стало известно, что в зону СВО на испытания отправлена первая партия новых разведывательно-ударных дронов-камикадзе РУД-250, которые скоро поступят на вооружение российской армии. Устройства не оснащены GPS-модулем, поэтому ответственность за управление ими лежит на операторах.