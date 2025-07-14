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Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 15:33

Российские военные предотвратили две атаки ВСУ за 10 минут

Российские системы ПВО сбили два украинских БПЛА над Крымом и Азовским морем

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские системы противовоздушной обороны в период с 13:40 до 13:50 мск предотвратили две атаки Вооруженных сил Украины на регионы РФ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, один дрон был уничтожен в небе над Крымом, второй — над акваторией Азовского мора.

В период с 13:40 мск до 13:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря, — говорится в сообщении.

Ранее боец Центра спецназначения «Барс-Сармат» с позывным Адвокат заявил, что Вооруженные силы Украины применяют списанные в Великобритании беспилотные корабельные мишени для ударов по территории России. Они позволяют обманывать противовоздушную оборону, которая распознает цель как ложную.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили в ночь на 14 июля 11 украинских беспилотников. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины атаковали четыре российских региона.

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