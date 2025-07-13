Несколько украинских БПЛА сбили над Курской областью МО РФ: силы ПВО сбили над Курской областью два дрона ВСУ

Вечером 13 июля дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России. Это произошло над территорией Курской области.

С 20:00 мск до 20:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области, — говорится в публикации.

Ранее украинский беспилотник атаковал частный дом в селе Мелихово Белгородской области, в результате чего пострадали двое мирных жителей. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, у женщины диагностировали черепно-мозговую травму, а у мужчины — баротравму и ушиб руки. Пострадавших госпитализировали в белгородскую больницу. Минобороны ситуацию не комментировало.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, как ВСУ стали маскировать мины «Лепесток» под мусор, заворачивая их в ткань и полиэтилен. По мнению эксперта, такая тактика повышает опасность для мирного населения, поскольку мины сложно отличить от обычных бытовых отходов.