Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 22:13

Несколько украинских БПЛА сбили над Курской областью

МО РФ: силы ПВО сбили над Курской областью два дрона ВСУ

Фото: МО РФ

Вечером 13 июля дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России. Это произошло над территорией Курской области.

С 20:00 мск до 20:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области, говорится в публикации.

Ранее украинский беспилотник атаковал частный дом в селе Мелихово Белгородской области, в результате чего пострадали двое мирных жителей. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, у женщины диагностировали черепно-мозговую травму, а у мужчины — баротравму и ушиб руки. Пострадавших госпитализировали в белгородскую больницу. Минобороны ситуацию не комментировало.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, как ВСУ стали маскировать мины «Лепесток» под мусор, заворачивая их в ткань и полиэтилен. По мнению эксперта, такая тактика повышает опасность для мирного населения, поскольку мины сложно отличить от обычных бытовых отходов.

Курская область
Минобороны РФ
беспилотники
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп прилетел в Нью-Йорк на финал клубного ЧМ по футболу
Овечкин вышел на лед с детьми и разорвал КХЛ: как прошел «Матч года»
В Москве девочка выпала из окна девятиэтажки
Мужчина открыл стрельбу в баптистской церкви в США
В США допустили использование активов РФ для помощи Украине
Несколько украинских БПЛА сбили над Курской областью
В России зафиксировали кризис винных продаж
10 способов оформить стены без обоев: необычные идеи для вашего интерьера
Названы важнейшие направления наступления ВС России в ДНР
Один человек погиб и двое пострадали в жуткой аварии в Петербурге
Во Льгове восстановили электричество после буйства непогоды
Назван победитель финала Уимблдона
На Западе признали бесполезность Abrams на фронте
Число пострадавших от отравления хлором в Екатеринбурге продолжает расти
Ураган в Донецке унес жизнь ребенка
«Цепляется зубами»: Пушилин заявил о крупных потерях ВСУ в Часове Яре
Макрон пообещал увеличить военный бюджет Франции
Николаев оказался охвачен пламенем после серии взрывов
Площадь лесного пожара под Ростовом выросла почти в два раза
В Полтаве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области
Европа

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.