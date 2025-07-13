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13 июля 2025 в 16:05

ВСУ начали по-новому маскировать «Лепестки» в зоне СВО

Рогов: ВСУ начали заворачивать в ткани и полиэтиленовые пакеты мины «Лепесток»

Мина ПФМ-1 «Лепесток» Мина ПФМ-1 «Лепесток» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинские военные в зоне СВО начали заворачивать в ткани и полиэтиленовые пакеты мины «Лепесток», рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, со стороны опасные предметы кажутся мусором.

Враг начал применять новый вид маскировки лепестковых мин, которые дистанционно забрасывает в том числе в населенные пункты, предварительно заворачивая в ткань, полиэтиленовые пакеты и другие материалы, что со стороны выглядит как обычный мусор, — сказал он.

Ранее заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра Богдан Миронов заявил, что Вооруженные силы Украины применили немецкие кумулятивные мины в Курской области. Как он подчеркнул, боеприпасы были оснащены магнитными датчиками и предназначались для поражения техники.

Между тем военкор Александр Коц рассказал, что российские войска продолжают реализацию целей специальной военной операции — главным направлением их действий остается Донбасс. Он отметил, что украинские военные в этом регионе демонстрируют упорное сопротивление.

СВО
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Владимир Рогов
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