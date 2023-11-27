Названы сроки передачи первых российских морских дронов армии Глава KMZ: первые российские морские дроны передадут Минобороны до конца года

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Первые морские дроны будут переданы в российскую армию до конца года, заявил в интервью для РИА Новости управляющий директор KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко. По его словам, водные беспилотники обладают скоростью свыше 80 км/ч и способны перевозить до 600 кг взрывчатки.

Это так называемые одноразовые катера. Они низко профилированные, плоские, с минимальной высотой над водой для уменьшения заметности. Разгон до 80 км/ч, дальность плавания более 200 км. Грузоподъемность составляет около 600 кг, — поделился Даниленко.

По его словам, эти дроны смогут перевозить не только взрывчатку, но и специальное оборудование или средства для разведки. Кроме того, беспилотные катера также способны действовать в качестве базы для беспилотных воздушных аппаратов или противодроновых систем. Даниленко отметил, что первая десятка дронов должна быть передана Министерству обороны до конца текущего года и может быть протестирована в ходе специальной операции на Украине.

В Минобороны РФ 17 ноября рассказали, что российские военные уничтожили в Черном море семь морских беспилотников и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ. По целям нанесли удар из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота, добавили в ведомстве. Катера также следовали в направлении Крымского полуострова.