Катер с десантом ВСУ и семь морских беспилотников уничтожены на пути в Крым МО РФ: уничтожено семь морских беспилотников и катер с десантом ВСУ у Крыма

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Российские военные уничтожили семь морских беспилотников и катер с десантом ВСУ в Черном море, сообщили в Минобороны РФ. По целям нанесли удар из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота, добавили в ведомстве.

В ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря были обнаружены, следовавшие в направлении Крымского полуострова, семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ, — сказано в сообщении.

Ранее 17 ноября Минобороны России сообщило, что две украинские противокорабельные ракеты «Нептун» были уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крыма. В ведомстве пояснили, что попытка атаки произошла примерно в 10:40 мск. Губернатор Михаил Развожаев пояснил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога из-за работы системы противовоздушной обороны. По его словам, военным удалось сбить две воздушные цели над Северным молом. Никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано, добавил он.

Исходя из данных сервиса Flightradar, во время атаки ВСУ на Севастополь в Черном море был замечен американский разведывательный беспилотник. Речь идет о дроне RQ-4B Global Hawk. Telegram-канал «Военный обозреватель» отметил, что БПЛА мог корректировать атаку ВСУ на Крым.