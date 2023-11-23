Ударная платформа «Скальпель» получит дрон типа «летающее крыло» В конструкторском бюро «Восток» создают дрон-разведчик типа «летающее крыло»

Фото: МО РФ

Российские специалисты разрабатывают новый беспилотный летательный аппарат типа «летающее крыло», сообщили ТАСС в конструкторском бюро «Восток». По словам разработчиков, БПЛА можно будет использовать для разведки, корректировки огня артиллерии и ретрансляции связи, что необходимо для новой ударной платформы «Скальпель».

Беспилотник будет предназначаться для разведки, ретрансляции связи — в том числе и для новой ударной платформы «Скальпель». Кроме того, он будет применяться для объективного контроля — поразили цель, не поразили, а также корректировки огня артиллерии, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что БПЛА будет иметь размах крыльев около трех метров, дальность полета — до 100 км и полезную нагрузку — до 4 кг. Начать испытания аппарата, который сможет находиться в воздухе до шести часов, в КБ намерены до конца февраля 2024 года. В сравнении с существующими аналогами «летающее крыло» будет иметь низкую стоимость.

В конструкторском бюро добавили, что применять беспилотник можно будет и в гражданских целях, например, в нефтегазовой отрасли. Он сможет выполнять функции наблюдения, патрулирования и видеофиксации.

Ранее сообщалось, что российские беспилотники «Ланцет» становятся все более серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины. Усовершенствованная версия БПЛА способна уклоняться он украинских бронированных противотанковых решеток и сетей против дронов. Кроме того, боеголовки новейших беспилотников «Ланцет» детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро.