Стало известно о гибели командира российского корабля при атаке катера ВСУ Черноморское казачье общество: старший мичман ВМФ Никитин погиб при атаке ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Старший мичман Военно-морского флота (ВМФ) России Денис Никитин погиб в результате атаки безэкипажного катера Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается на сайте Черноморского окружного казачьего общества. По данным источника, инцидент произошел 10 ноября. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным Черноморского казачьего общества, украинские военные совершили атаку на базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков Крыма. Как сообщается на сайте организации, в ходе нападения ВСУ использовали четыре катера-дрона: их целью были, предположительно, российские катера проекта 11770 «Серна». На сайте Черноморского казачьего общества сообщается, что одним из них командовал Никитин. По информации портала, старший мичман погиб, пытаясь спасти корабль от поражения украинским беспилотником. Минобороны России эти данные не комментировало.

На сайте Черноморского казачьего общества отмечается, что Денис Никитин посмертно награжден орденом Мужества. По данным портала, у командира остались жена и двое детей — дочери 17 и 16 лет. Как говорится в сообщении, похороны моряка прошли 20 ноября в Новороссийске.

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