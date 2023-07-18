Групповое преступление: кто взорвал Крымский мост на самом деле Могла ли Украина привлечь к атаке специалистов и технику других стран

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В три часа утра 17 июля два надводных беспилотника подорвали часть Крымского моста. В результате погибли два человека, еще один был ранен и доставлен в реанимацию. Власти России назвали удар терактом: было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ. Эксперты рассказали NEWS.ru, кто, помимо Украины, мог стоять за подрывом.

Как Киев отреагировал на подрыв Крымского моста

Официально ни Вооруженные силы Украины, ни спецслужбы ответственности за удар по мосту на себя не взяли. Накануне, за несколько часов до теракта командующий сухопутными войсками Киева генерал-полковник Александр Сырский написал в своих соцсетях, что «для оккупантов уже готовится „колыбельная“».

СБУ в своем Telegram-канале опубликовала стих со словами о том, что мост пошел «поспать». Официальный представитель военного ведомства Артем Дехтяренко отказался комментировать эти строки. Он ограничился короткой речью.

«Все детали по организации „бавовны“ (хлопка. — NEWS.ru) Служба безопасности Украины обязательно раскроет после нашей победы. А пока мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки», — заявил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

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Как отреагировали в Кремле на подрыв Крымского моста

Российские власти сразу указали на виновность Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что за теракт на мосту ответственны власти Украины. «Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом. <...> Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков», — написала Захарова.

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что атаку на Крымский мост совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В ведомстве также заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Террористический акт». Позже в Сети опубликовали фото и видео с места происшествия. На кадрах были показаны уничтоженный пролет в сторону Тамани и просевший — в направлении Керчи.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

Как США могут быть причастны к подрыву Крымского моста

По мнению российских экспертов, к новому теракту на Крымском мосту могут быть причастны американские военные, либо могла быть использована техника США. Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов заявил, что удар украинских дронов по Крымскому мосту мог быть реализован при поддержке американского самолета-разведчика. «Возможно, при поддержке американского самолета-разведчика, который был замечен в Черном море, шло управление этими беспилотниками», — отметил Спиридонов.

С ним согласен и военный эксперт Александр Артамонов. «По некоторым данным, американский многоцелевой беспилотник MQ-9 Reaper находился над районом Крымского моста в три часа утра 17 июля — в момент нанесения удара. Скорее всего, он занимался корректировкой перемещения надводных ударных беспилотников, которые и подорвали мост», — предположил Артамонов в разговоре с NEWS.ru.

Могла ли быть причастна к подрыву Крымского моста Великобритания

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что в подрыве моста могло непосредственно участвовать британское формирование спецназначения — Special Boat Service (специальная лодочная служба).

«Это уже не только мои догадки, это подтверждают и наши спецслужбы», — сказал Леонков в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что британские спецназовцы обучали специалистов СБУ и спецназ военно-морских сил Украины еще до начала СВО.

«И их след прослеживался и в операции, связанной с „Северными потоками“», — напомнил эксперт.

Он пояснил, что после первого теракта на Крымском мосту (8 октября 2022 года на мосту взорвался грузовик. — NEWS.ru), многие проблемные места в обороне конструкции были закрыты российской стороной.

Фото: shutterstock.com Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что в подрыве моста могло непосредственно участвовать британское формирование спецназначения

«Воздушная компонента была закрыта, пропуск машин с досмотром стал строже. Поэтому единственное, что можно было провести — это операцию с воды. И такого рода операции начали готовиться под руководством западных специалистов практически сразу после теракта с подрывом автомобиля. Украинские спецслужбы не смогли повредить тогда опоры моста, только пролет. А задача именно в повреждении опор», — поделился Леонков.

По его мнению, именно поэтому и была предпринята попытка атаковать мост с воды: чтобы беспилотники со взрывчаткой подорвали опоры моста. Леонков полагает что, скорее всего, дроны запускались с борта какого-то гражданского судна. На таких операциях специализируется британская SBS, добавил эксперт.

Однако военный обозреватель, эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник считает, что киевские спецслужбы могли совершить атаку на мост и без непосредственного участия западных специалистов.

В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что спецслужбы Украины в настоящее время «сами по себе представляют серьезного квалифицированного противника, подготовленного, в том числе, с участием британских и американских спецслужб».

По словам Крамника, все необходимое для проведения атаки на мост у украинских спецслужб есть: доступ к морским дронам, к спутниковой разведке, в том числе и к американской военной, и к коммерческой, к спутниковой навигации.

Фото: МО Украины Морской дрон МО Украины

«То есть весь набор, чтобы проводить подобные акции, в том числе — и обученные специалисты, у самого Киева есть», — поделился эксперт.

При этом участие британцев и американцев в диверсионной деятельности на стороне Украины Крамник квалифицирует как «общее обеспечение». По его словам, спецслужбы и Лондона и Вашингтона готовили украинских коллег, консультировали их, а главное — открыли им доступ к диверсионной технике и к необходимой развединформации.

«В этих условиях непосредственное участие операторов британской SBS или американских SEAL в нападении на мост — вопрос далеко не первой важности. Основополагающая тут — сама общая поддержка, с ней личное участие британцев или американцев уже совершенно не обязательно», — объяснил Крамник.

Почему Киеву выгоден подрыв Крымского моста

Военный корреспондент Александр Коц считает, что Украина старается таким образом уничтожить связь полуострова с материковой Россией. По его мнению, неделю назад Киев уже пытался ударить по мосту ракетами, но тогда их отразили средства российской ПВО.

«Киев, конечно, очень методично подходит к попыткам уничтожить нашу логистику на Крымском полуострове. <...> Судя по всему, противник применил надводные дроны. Те самые, что накануне были успешно уничтожены на подходе к Севастополю. Причем не в первый раз», — написал Коц.

По его словам, учитывая недавний удар по Чонгарскому мосту, противник воспринимает Крым как основную российскую тыловую базу на Южном фронте и как главный логистический хаб, поэтому будет «дальше пытаться сделать из него остров».

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Официально ни Вооруженные силы Украины, ни спецслужбы ответственности за удар по мосту на себя не взяли

Как Россия ответила на подрыв Крымского моста

Вскоре после удара по мосту, в понедельник президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответ на эту террористическую атаку.

«Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», — сообщил тогда глава государства.

А уже 18 июля Минобороны РФ отчиталось об ответных мерах за теракт. «Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса», — сказано в заявлении ведомства.

Фото: Генеральная Прокуратура Украины Следователь генпрокуратуры Украины по военным преступлениям

Кроме того, по данным МО РФ, в районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим. В ведомстве добавили, что все цели поражены — зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах.

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