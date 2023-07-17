Захарова: решение об атаке на Крымский мост приняли власти Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

За ночную атаку на Крымский мост ответственны власти Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, все решения принимаются официальными лицами при поддержке американских и британских политиков.

Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков, — написала Захарова.

Дипломат назвала Украину страной с террористическим режимом. По ее словам, государство имеет все признаки организованной преступной группировки, руководство которой осуществляют Вашингтон и Лондон.

Официальный представитель МИД РФ также опубликовала видео с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. На записи он подтвердил, что атаки на Крымский мост и Белгородскую область реализовывали Вооруженные силы Украины.

О взрывах на Крымском мосту стало известно 17 июля ночью. После этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по объекту. По его словам, в районе 145-й опоры произошло чрезвычайное происшествие. Глава региона призвал граждан соблюдать спокойствие и брать информацию из проверенных источников.