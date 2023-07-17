В России указали на возможную роль США в атаке на Крымский мост Депутат Спиридонов: Крымский мост могли атаковать при поддержке самолета-разведчика США

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Удар украинских дронов по Крымскому мосту мог быть реализован при поддержке американского самолета-разведчика, заявил в беседе с Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Он также рассказал, что теракт скорее всего был совершен при помощи морского БПЛА полупогружного типа.

Возможно, при поддержке американского самолета-разведчика, который был замечен в Черном море, шло управление этими беспилотниками. <...> Это полупогружные аппараты. Их корпус практически полностью погружен в воду, а над водой поднимается только небольшая его часть, на которой устанавливается система управления и связи, через которую корректируется его движение и приходит команда на подрыв. Считаю, что, скорее всего, именно такие беспилотники и были применены в ночном теракте, — отметил депутат.

Он также объяснил, что для противодействия такого рода атакам можно использовать эшелонированную систему обороны, включающую в себя средства обнаружения, в том числе гидрофоны и активные противолодочным сонары

Также нужны специальные противодиверсионные подводные сети, нужно, чтобы на дежурстве постоянно были сторожевые корабли, — подчеркнул Спиридонов.

Утром 17 июля стало известно, что Крымский мост подвергся атаке двух украинских беспилотных аппаратов. Погибли двое взрослых, травмы получила 14-летняя девочка. В результате удара повреждено автомобильное полотно со стороны движения из Крыма. Опоры моста повреждений не получили. Национальный антитеррористический комитет квалифицировал произошедшее как теракт. На месте работают оперативные службы, проезд по Крымскому мосту закрыт.