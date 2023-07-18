ВС России нанесли удары возмездия за теракт на Крымском мосту

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы, сообщает министерство обороны РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве также заявили, что в районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим. Все объекты были уничтожены, на местах их расположения были зафиксированы пожары и взрывы, добавили в Минобороны.

Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, — говорится в сообщении.

Ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы. В результате атаки надводных дронов погибли два человека — семейная пара, проживающая в Белгородской области, их 14-летняя дочь выжила, но получила ранения средней тяжести.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания пообещал, что Россия не оставит атаку Крымского моста украинскими дронами без ответа. Глава государства заявил, что поручил Минобороны РФ подготовить предложения по этому вопросу.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что рядом с Крымским мостом появится временный мост протяженностью 250 метров, который будет использоваться для работы большегрузных кранов. Техника займется восстановлением поврежденного пролета автомобильного полотна.