Путин поручил подготовить ответ России на атаку Крымского моста

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить предложения по ответу на террористическую атаку Украины по Крымскому мосту, передает ТАСС. Президент также поручил оказать помощь пострадавшей девочке, родители которой погибли при теракте, указав, что этот вопрос должны взять на особый контроль как региональные, так и федеральные власти.

Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения, — заявил Путин.

Глава государства также попросил помочь людям, оказавшимся в трудном положении из-за перекрытия моста, в частности, пассажирам задержанных поездов и водителям на трассе.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, назначенный главой комиссию по ликвидации ЧП на переправе, доложил президенту, что железнодорожная часть Крымского моста работает в штатном режиме. По словам зампреда кабмина, на одном пути есть незначительные повреждения, не влияющие на движение поездов, которые ходят по расписанию. При этом одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать, также произошло смещение пролета, но он находится на опоре. При этом ни одна опора моста не получила повреждений, указал он.

В ходе совещания глава государства также сообщил, что поручил СК и ФСБ детально разобраться в произошедшем, выразив уверенность, что все обстоятельства будут установлены.