«Уже второй теракт»: Путин потребовал усилить безопасность Крымского моста Путин призвал усилить безопасность Крымского моста после атаки дронов

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Президент России Владимир Путин

Федеральная служба безопасности и Следственный комитет РФ получили поручение детально разобраться в обстоятельствах теракта на Крымском мосту, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании. Глава государства также потребовал разработать меры по усилению защиты объекта, трансляцию беседы с чиновниками ведет телеканал «Россия 24».

С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегического, важного транспортного объекта, — сообщил Путин.

Кроме того, президент поручил оказать помощь ребенку, пострадавшему и оставшемуся сиротой в результате теракта. Соответствующий вопрос он призвал поставить на особый контроль. Также необходимо оказать все меры поддержки родственникам раненой девочки, добавил глава государства.

Повреждения в результате теракта получило дорожное полотно моста, добавил президент. В связи с этим власти региона были вынуждены перекрыть автомобильное и железнодорожное движение.

Взрывы на Крымском мосту прогремели ночью 17 июля. В результате атаки надводных дронов погибли два человека — семейная пара, проживающая в Белгородской области.

МИД России обратился к международному сообществу с требованием осудить теракт, совершенный на гражданском объекте. В министерстве также осудили циничную реакцию ряда украинских депутатов на информацию о гибели мирных граждан.