МИД России выступил с решительным осуждением атаки на Крымский мост

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России решительно осуждает атаку на Крымский мост, являющийся гражданским объектом, говорится в заявлении ведомства. Министерство призывает международное сообщество и профильные структуры дать оценку этому террористическому акту.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве. Следователи проводят все необходимые мероприятия. По словам МИД, если в преступлении будет усмотрен след Запада, то это подтвердит причастность союзников Киева к террористической деятельности.

В Киеве заявили, что произошедшее стало результатом совместной операции Военно-морских сил и Службы безопасности Украины. Это подтверждает причастность к теракту политического руководства и спецслужб страны, — указали в ведомстве.

В министерстве также осудили циничную реакцию ряда украинских депутатов на информацию о гибели мирных граждан: они глумились над людским горем, отметили в ведомстве. Это, по словам МИД, позволяет сделать вывод об уровне их нравственного развития.

Взрывы на Крымском мосту прогремели ночью 17 июля. В результате происшествия погибли два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Их дочь была доставлена в больницу с травмами.