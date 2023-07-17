Временный 250-метровый мост появится рядом с Крымским Хуснуллин сообщил о строительстве временного моста для восстановления Крымского

Фото: Global Look Press/ Kremlin Pool

Крымский мост

Временный мост протяженностью 250 метров появится рядом с Крымским мостом. Он потребуется для работы большегрузных кранов, которые займутся восстановлением поврежденного пролета автомобильного полотна, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Здесь не получается эта технология, [используемая для восстановления Крымского моста после первого теракта в прошлом году]. Поэтому будем, скорее всего, строить временный 250-метровый мост, с которого будем работать и большегрузными кранами будем поднимать эти пролеты, — сказал он после совещания у российского президента Владимира Путина.

По словам Хуснуллина, к 15 сентября могут запустить один пролет автомобильного полотна. После этого с него будут вестись работы по восстановлению второго пролета, вес которого составляет 600 тонн.

В течение ближайших дней к восстановлению Крымского моста привлекут несколько сотен строителей и проектировщиков. В Воронеже уже изготавливаются металлические конструкции.

Есть мостоотряд, который в Ростове-на-Дону базируется, готовит сейчас оборудование, людей и технику, перебазируется сюда. Мы переходим в режим работы, так же как после первого теракта, то есть это круглосуточная работа, два раза в сутки доклад о результатах за 12 часов, — отметил вице-премьер.

Ранее Хуснуллин рассказал, что в результате теракта полностью разрушено одно пролетное строение автодорожной части Крымского моста. Кроме того, произошло смещение, однако пролет остался на опоре.