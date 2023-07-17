Хуснуллин рассказал о разрушениях на Крымском мосту после теракта Хуснуллин рассказал о разрушениях Крымского моста из-за теракта

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Одно пролетное строение автодорожной части Крымского моста полностью разрушено в результате атаки украинскими надводными дронами, сообщил в ходе совещания по ликвидации последствий ЧП вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Зампред кабмина также доложил президенту Владимиру Путину, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме, при этом один путь получил незначительные повреждения, но это не сказалось на движении поездов, передает РИА Новости.

Железнодорожная часть моста работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию. Один путь имеет незначительные повреждения, не влияющие на движение поездов. Железнодорожные строители проводят обследования для определения объема работ, — рассказал Хуснуллин.

Вице-премьер также заявил о повреждении пролета автодорожной части моста в сторону Керчи. По его словам, произошло смещение, но пролет находится на опоре.

Одна часть пролета, которая в сторону Керчи, она разрушена полностью. Ее придется демонтировать. Я сам лично осмотрел вместе с проектировщиками, строителями — вижу, что она не подлежит восстановлению, — сказал зампред правительства.

Ориентировочные сроки возобновления автодвижения могут стать известны к часу ночи, добавил он.

Путин в ходе совещания пообещал, что Россия не оставит атаку по Крымскому мосту без ответа. Глава государства заявил, что поручил Минобороны РФ подготовить предложения по этому вопросу.