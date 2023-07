США поставят кассетные боеприпасы Украине: чем они опасны, где запрещены Поставляя кассетные снаряды Киеву, США могут превратить Украину во второй Вьетнам

Фото: hawthorneordnancemuseum.com

Вашингтон решил начать поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Их особенность в том, что при разрыве на высоте один такой снаряд разбрасывает десятки более мелких, которые, в свою очередь, полностью поражают целый квадрат осколками. Один снаряд может содержать до 88 суббоеприпасов. Эксперты рассказали NEWS.ru, чем может грозить их применение мирным жителям Украины.

Что такое кассетные боеприпасы, как они устроены

Украина гарантирует «ответственное использование» кассетных боеприпасов, запрашивая их у США. Об этом заявила вечером в пятницу старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут. «Мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной, которая запросила эти виды вооружений и дала гарантии, что они будут использоваться ответственно», — сказала Слоут.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов на Украину, сообщает The Washington Post без ссылок на источники. Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер сообщила законодателям, что Пентагон определился: кассетные боеприпасы будут полезны украинской армии, пишет The New York Times.

Кассетными (на Западе их называют «кластерные». — NEWS.ru) боеприпасы названы так потому, что представляют собой кассету для доставки к цели большого количества меньших по размерам зарядов. На подлете к цели крупные снаряды разбрасывают более мелкие заряды вокруг, а те уже взрываются, создавая таким образом зону сплошного поражения осколками.

Есть и другой вид кассетных боеприпасов, предназначенный для борьбы с бронетехникой. Его отличие в том, что он разбрасывает не осколочно-фугасные заряды, а кумулятивные, которые прожигают броню вражеских танков, БМП и БТР. При этом снаряд-носитель раскрывается на определенной высоте, и кумулятивные заряды попадают в бронетехнику сверху — туда, где обычно защита тоньше.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подбитая в бою бронетехника

Насколько велики запасы кассетных боеприпасов

Посол России в Минске Борис Грызлов назвал поставку этих боеприпасов «жестом отчаяния» из-за провальных результатов ВСУ. По его словам, таким образом Запад пытается хоть как-то придать украинскому наступлению импульс.

Другие эксперты тоже считают решение о поставках жестом отчаяния. «Это решение говорит о признании Белым домом, что Украина проигрывает, больше психологическая реакция, а не военно-политическое решение. Неистовая злоба, как бы нам еще навредить, ничего же с этой Россией не получается, русские сожгли столько американской техники, переворачиваются от злобы», — сказал NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Однако военный эксперт Александр Артамонов в разговоре с NEWS.ru предположил, что таким образом США хотят решить проблему «снарядного голода» в ВСУ, независимо от нынешнего хода наступления. Ведь собственного производства артбоеприпасов у Киева уже нет, а страны ЕС быстро нарастить поставки обычных снарядов тоже не могут.

«Киеву было поставлено 270–280 тысяч снарядов за год. Меж тем у Пентагона на складах лежит три миллиона кассетных снарядов, которые еще никуда не поставлялись. Если распечатать эти склады, то у ВСУ никакого недостатка уже не будет», — пояснил Артамонов.

При этом, опасается эксперт, кратно увеличится мощность воздействия артиллерии ВСУ по российским позициям, несмотря на то что к поставкам предназначены снаряды 80–90-х годов выпуска, почти исчерпавшие срок годности.

Артамонова поддерживает редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Когда возникают разговоры, что это старое оружие и оно не может быть эффективным, это глупо и безответственно. Технические характеристики кассетных снарядов просто убойные, это реальная опасность для наших людей в зоне СВО», — сказал в разговоре с NEWS.ru Коротченко.

По его словам, поставки таких снарядов — новый шаг эскалации конфликта, после которого следует ожидать поставок еще более мощного оружия, например самолетов F-16 и ракет большой дальности.

Какие именно типы кассетных боеприпасов передадут Украине

Согласно данным профильных СМИ, в частности, журнала Минобороны США Armor, речь идет о поставках снарядов калибра 155 миллиметров. Каждый такой артиллерийский снаряд содержит 88 суббоеприпасов, а каждый суббоеприпас, в свою очередь, имеет радиус поражения 10 метров. Другими словами, в зависимости от высоты разброса зарядов один кластерный снаряд может выкосить осколками территорию до 30 тысяч квадратных метров, то есть 3–4 футбольных поля.

Артамонов полагает, что западные издания в данном случае не договаривают: «Реально речь идет сразу о двух модификациях — калибра не только 155, но и 105 мм. Они унифицированы и подходят к любым артсистемам натовского производства соответствующих калибров. То есть ими можно стрелять из американских орудий, из французских, немецких».

По словам эксперта, такие снаряды — двойного предназначения. «Они есть и осколочно-фугасные, и кумулятивные для каждого калибра. В кумулятивной версии способны прожигать броню толщиной до 10 см», — сказал Артамонов.

Фото: Министерство обороны США США остаются главным поставщиком оружия для Киева

Использовались ли уже кассетные боеприпасы на Украине

Для украинского конфликта такие боеприпасы новинкой не станут. Строго говоря, широко применяемые обеими сторонами ракеты для РСЗО «Град» — это тоже кассетный боеприпас. Однако, судя по всему, к нынешнему лету Киев практически исчерпал свои запасы ракет для «Градов». По оценкам экспертов, это и стало одной из причин, по которой президент Владимир Зеленский попросил кассетные снаряды у США.

По мнению Артамонова, сейчас на Украине уже применяется еще более смертоносный боеприпас — МК-20 Rock Eye. Это кассетная авиабомба, которая несет по 250 кумулятивных суббоеприпасов. И они прожигают броню толщиной в 20 см.

Аналитик говорит: «Очень интересную вещь выяснил журнал Foreign Policy. По его версии, эти кассетные бомбы Киеву с прошлого года поставляет Турция, причем массово. Результаты ударов ими подтверждаются видеосъемками еще с декабря».

Фото: Министерство обороны Украины РСЗО «Град»

Почему большинство стран мира запрещают кассетные снаряды

И военные аналитики, и активисты антивоенных движений отмечают особую опасность кассетных боеприпасов для гражданского населения. Дело в том, что мелкие суббоеприпасы не всегда срабатывают после разброса. Тем самым они фактически минируют территорию. По данным Международного комитета Красного Креста, 10–40% субзарядов в кассетных боеприпасах не срабатывают сразу.

Военные эксперты подтверждают это. «Большой процент снарядов, произведенных в конце 1980-х, долго хранившихся, имеет уже некондиционные внутренние субзаряды. Боеприпас такого рода не взрывается при ударе о землю, но остается взрывоопасным. То есть становится миной, причем очень опасной. Он может взорваться от вибрации при движении человека или машины рядом. Кроме того, их очень трудно разминировать — только подрывом на месте», — рассказал Артамонов.

Вот почему в 2008 году в Осло 108 стран подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам — международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов, разбрасывающих суббоеприпасы — каждый массой не более 20 кг. Впрочем, 73 страны, в том числе США, Украина, Россия и Китай, Конвенцию до сих пор не подписали.

Против кластерных снарядов резко выступают международные антивоенные движения. Одна из основательниц подобного движения Codepink Медея Бенджамин в интервью РИА «Новости» назвала идею таких поставок ужасной: в случае применения на Украине кассетные боеприпасы будут потом «десятилетиями калечить и убивать мирных жителей».

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Почему генсек ООН, Берлин и Вена выступили против поставок

Бенджамин опасается: Украина рискует повторить судьбы Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, где многие территории, в том числе сельскохозяйственные, до сих пор не разминированы со времен войн 1964–1975 годов. В этих странах США и их союзники широко применяли авиационные кассетные боеприпасы.

Осудила решение о передаче снарядов и известная правозащитная организация Human Rights Watch. В ее заявлении говорится, что передача этого вида вооружений Киеву неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения.

Против передачи Киеву таких снарядов уже высказался Берлин. Как сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ее страна сохраняет приверженность договору, подписанному в Осло, сообщил канал ExxpressTV. С аналогичным заявлением выступил и министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Против поставок высказался и генсек ООН Антониу Гуттериш.

А вот Париж «с пониманием» относится к возможной передаче кассетных боеприпасов Киеву, заявила представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр.

