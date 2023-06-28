Воруют на яйцах, мобилизации, дронах: что известно о коррупции в ВСУ Фигурантом коррупционного скандала является и сам Зеленский

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Вооружённые силы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить военного комиссара Одесской области Евгения Борисова из-за публикаций в СМИ о наличии у того двухэтажной виллы в Испании стоимостью $4,5 млн, которую семья военкома приобрела после объявления Киевом всеобщей мобилизации. Пресса также сообщает о множественных фактах нарушений при госзакупках амуниции и продуктов для ВСУ. Что известно о коррупции в Минобороны Украины — в материале NEWS.ru.

В чем уличили одесского военкома

«Дал срочное поручение главкому Залужному немедленно уволить с должности, так сказать, одесского „военкома“ — начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна», — заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

Кроме того, Зеленский распорядился создать специальную комиссию для проверки военкомов во всех регионах Украины. И, судя по данным СМИ и Telegram-каналов, основания для этого есть. Так, канал «Политика страны» сообщил, что Евгений Борисов за время проведения на Украине мобилизации приобрел и ввез в страну премиальный Mercedes G63 AMG 2022 года выпуска (стоит на Украине более $200 тысяч). Машина оформлена на жену военкома Александру.

Как писали украинские СМИ, военком брал взятки за освобождение людей от мобилизации. Суммы начинались с $10 тысяч. По информации канала «Политика страны», экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук обнародовал видео, в котором разоблачил коррупционные схемы Борисова.

Сколько стоит освобождение от мобилизации на Украине

Как сообщают СМИ, оформление освобождения от призыва на Украине стало доходным бизнесом после начала СВО, начальная ставка — $5000.

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press Оформление освобождения от призыва на Украине стало доходным бизнесом

Называются и другие расценки. Например, для жителей западных областей страны, которые могут быстро уехать в Польшу или Венгрию, «белый билет» стоит дороже — около $10000. За эти деньги, как утверждают журналисты, призывника признают негодным к службе и снимут с воинского учета.

Политолог Алексей Мартынов в разговоре с NEWS.ru рассказал, что масштабную коррупцию можно рассматривать как характерный признак современных украинских властей — и гражданских, и военных.

«Коррупция — это естественное состояние сегодняшнего украинского государства. Это их modus operandi (привычный образ действия. — NEWS.ru). То есть это не что-то из ряда вон выходящее или ужасное, как может представляться нам. Нет, для украинских чиновников это повседневная норма», — отметил Мартынов.

Как украинские военные обогатились на бронежилетах

Коррупция в ВСУ затрагивает не только вопросы призыва, но и закупки Минобороны. По данным УНИАН, три тысячи импортных бронежилетов обошлись казне в 130 млн гривен (более 302 млн рублей. — NEWS.ru), притом что их рыночная стоимость составляет всего 25 млн гривен (58 млн рублей). Под подозрением в коррупционной сделке оказались бывшие заместитель министра обороны и руководитель департамента государственных закупок ВСУ.

Предположительно, общий ущерб от действий этих чиновников составил более миллиарда гривен. Кроме мошенничества с бронежилетами, их обвинили в закупке зимней формы плохого качества, вследствие чего они, по данным следствия, смогли получить около 900 млн гривен (2 млрд 90 млн рублей).

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко рассказал NEWS.ru, что коррупция вряд ли окажет критическое влияние на состояние украинских войск. «Хищения в армейской среде характерны для любого государства в любую эпоху. Везде и всегда армия жаловалась на интендантов, на тыл, на то, что получает не то, что хочет. Это факт — никто и никогда не наживался лучше, чем на боевых действиях», — пояснил Ищенко.

Фото: UK Ministry of Defence/via Global Look Press Даже в вопросах обеспечения военнослужащих защитным снаряжением украинские военные умудряются наживаться

По словам эксперта, в условиях боевых действий появляется слишком много возможностей для коррупционных схем. «В таких условиях к коррупционным доходам стремятся и представители бизнеса, и представители военного чиновничества в равной степени. Понятно, что такое положение дел окажет на ВСУ негативное влияние, но, учитывая весь опыт человечества, можно сказать, что критического эффекта не будет», — добавил Ищенко.

По его мнению, коррупционные схемы в ВСУ «прокручиваются постоянно». «Когда открывается отчетность за последние месяцы или представляется возможность для составления статистики, получается скандальная картина. Но поверьте, примерно такая же ситуация в ВСУ была и в 2014 году, вплоть до настоящего времени», — пояснил Ищенко.

Как воруют гуманитарную помощь для ВСУ

По сообщениям Telegram-канала «Политика страны», на Украине зафиксировали более 650 случаев пропажи гуманитарной помощи для военных только с начала этого года.

«В течение января — мая 2023 года Минобороны и Гостаможслужба осуществили совместные проверки более 5 тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи примерно в 100 воинских частях. В 653 случаях получение такой гуманитарной помощи не было подтверждено», — приводит канал данные украинского Минобороны.

Как оказалось, речь идет, в частности, о пластинах к бронежилетам, приборах ночного видения, тепловизорах, дронах, автотранспорте и других товарах и средствах. Согласно приведенным данным, больше 10% гуманитарных товаров, предназначенных для ВСУ, исчезают в неизвестном направлении.

Что не так с яйцами для ВСУ?

В середине июня разгорелся еще один коррупционный скандал с закупками для украинской армии. По сообщению телеканала «Царьград», речь шла о поставках продуктов, на этот раз — куриных яиц. Госаудитслужба Украины обвинила ВСУ в растрате миллиардов.

«Дело в том, что куриные яйца при средней цене на Украине в 60 гривен за десяток военные закупали по 170 гривен. Кроме того, прибавлялись наценки за доставку продуктов, погрузочно-разгрузочные работы. В результате, по данным аудиторов, на поставках яиц для армии чиновники украинского Минобороны смогли присвоить около 4 млрд гривен (более 9 млрд рублей. — NEWS.ru)», — говорится в сообщении.

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press На Украине зафиксировали более 650 случаев пропажи гуманитарной помощи для военных только с начала этого года

Это уже не первый скандал с закупками продовольствия для ВСУ. Еще в январе этого года из-за аналогичных обвинений был вынужден уволиться заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов. Он занимался тыловым обеспечением ВСУ. Киевские журналисты выяснили, что с ведома Шаповалова закупались продукты по завышенным ценам. ВСУ тогда объяснили это техническим сбоем в оформлении документации. Но Шаповалову пришлось уволиться.

Почему в коррупции обвиняют Зеленского

Сам Зеленский также является фигурантом коррупционного скандала. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что пока граждане Украины умирают на поле боя, Владимир Зеленский «распродает государственные земли». По данным Уоллеса, более трех миллиардов гектаров сельскохозяйственных земель Украины продано западным компаниям с ведома президента Украины. В отличие от ситуации с одесским военкомом президент не стал комментировать обвинения.

Коррупция мешает Киеву и в чисто политических вопросах. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что для вступления в Евросоюз Киев обязан полностью искоренить системную коррупцию. «Необходимо положить конец 30-летнему кумовству», — сказала Бербок. Украинские власти пока не ответили, как именно они смогут это сделать.

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