Зеленского обвинили в коррупции Депутат ЕП Уоллес: пока украинцы погибают, Зеленский занят продажей государственных земель

Фото: Dwi Anoraganingrum / imago-images.de / Global Look Press

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес на своей странице в Twitter заявил, что пока граждане Украины умирают на поле боя, Владимир Зеленский распродает государственные земли. По его словам, украинский президент использует военный конфликт в качестве прикрытия для извлечения собственной выгоды.

Ущерб, нанесенный Украине, огромен, и, к сожалению, Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами. <...> За что умирают украинцы из рабочего класса? — задался вопросом Уоллес.

Парламентарий уточнил, что из-за действий Зеленского более трех миллиардов гектаров сельскохозяйственных земель теперь принадлежат западным компаниям.

Ранее обозреватель Дуг Бэндоу в статье для American Conservative заявил, что европейцы устали от финансирования Украины и не станут за нее сражаться в случае реальной войны с Россией. По словам Бэндоу, все европейские политики, которые приезжали в США в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, признались, что население в их странах устало от Украины. Он отметил, что лишь США готовы к вооруженному противостоянию с Россией, но в Белом доме осознают, что это сопряжено с угрозой начала ядерной войны.