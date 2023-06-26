«Европа устала»: в США оценили готовность ЕС к войне с РФ из-за Украины AC: Европа устала от Украины и не станет за нее сражаться в реальной войне против России

Фото: Guillermo Gutierrez Carrascal / Keystone Press Agency / Global Look Press

Обозреватель Дуг Бэндоу в статье для American Conservative заявил, что европейцы устали от финансирования Украины и не станут за нее сражаться в случае реальной войны с Россией. По словам Бэндоу, все европейские политики, которые приезжали в США в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, признались, что население в их странах устало от Украины.

В связи с этим у меня возник вполне естественный вопрос: а станут ли эти люди сражаться, если НАТО вступит в реальную войну с Россией? Никто не ответил на него утвердительно, — написал Бэндоу.

Он отметил, что лишь США готовы к вооруженному противостоянию с Россией, но в Белом доме осознают, что это сопряжено с угрозой начала ядерной войны.

В середине июня Минобороны РФ сообщило, что ВСУ с начала месяца только на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Отмечалось, что эта цифра не учитывает погибших в результате применения российского высокоточного оружия.

По данным военного ведомства РФ, за время контрнаступления ВСУ было уничтожено 15 единиц бронетехники на базе танков Leopard. Телеканал CNN сообщил, что ВСУ также потеряли 16 БМП Bradley. Еще несколько танков Leopard и БМП Bradley с небольшими повреждениями достались ВС РФ в качестве трофеев.