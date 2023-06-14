Минобороны рассказало о потерях ВСУ с 4 июня Минобороны: ВСУ потеряли 7,5 тысяч убитыми на линии боевого соприкосновения

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ с 4 июня только на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными, сообщило Минобороны России. Отмечается, что эта цифра не учитывает погибших в результате применения российского высокоточного оружия.

С 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории, — говорится в сообщении.

Также сообщается о не имевших успехах попытках наступления противника на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

По данным Минобороны, за время контрнаступления ВСУ было уничтожено 15 единиц бронетехники на базе танков Leopard. Телеканал CNN сообщает, что ВСУ также потеряли 16 БМП Bradley. Еще несколько танков Leopard и БМП Bradley с небольшими повреждениями достались ВС РФ в качестве трофеев.

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина в ходе контрнаступления потеряла свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. По словам Путина, которые приводятся на сайте Кремля, Россия потеряла 54 танка, большая часть из них подлежит восстановлению.