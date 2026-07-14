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14 июля 2026 в 11:28

Власти Иркутска ответили на жалобу о строительстве новой школы в Студгородке

В администрации Иркутска сообщили о скором возведении школы на улице Мелентьева

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Иркутске в скором времени приступят к возведению школы на улице Мелентьева — контракт на строительство объекта уже заключен, пишет Angarsky со ссылкой на администрацию города. Местные власти ответили на жалобу жителей, которые отметили, что из-за новой застройки в Студгородке закрыли единственную школу.

Заключен контракт на строительство школы на улице Мелентьева. Сейчас ведется подготовка площадки для возведения здания, — сообщили в администрации.

При этом точные сроки завершения строительства пока неизвестны. Для получения детальной информации горожанам посоветовали обратиться в виртуальную приемную на сайте мэра Иркутска.

Ранее администрация Слюдянского района сообщила, что в школе № 1 в Слюдянке обязательно возобновят строительные работы после того, как завершат текущее обследование объекта. Там ответили на жалобу местного жителя, который подчеркнул, что учреждение не могут возвести с 2019 года.

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