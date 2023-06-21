В Германии рассказали, что мешает Украине вступить в Евросоюз Глава МИД ФРГ Бербок: Украина должна преодолеть 30 лет коррупции для вступления в Евросоюз

Фото: Thomas Koehler / IMAGO / Global Look Press

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что для вступления в Евросоюз Украина обязана полностью искоренить системную коррупцию, пишет Die Welt. По словам немецкого министра, Киеву пришло время положить конец «тридцатилетнему кумовству». Свое мнение глава внешнеполитического ведомства ФРГ озвучила в кулуарах лондонской конференции по восстановлению Украины.

Необходимо положить конец тридцатилетнему кумовству, и нужно четко заявить, что с коррупцией также покончено, — сказала Бербок.

Читатели издания в комментариях под новостью раскритиковали слова министра и отметили, что остальным странам Евросоюза это не мешает быть частью ЕС.

Ранее бывший глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тренкан заявил, что Париж примет Киев в НАТО, чтобы «сдвинуть конфликт с мертвой точки». Несмотря на это, Франция будет настаивать на вступлении Украины в Альянс после окончания конфликта, добавил генерал. По его словам, еще одной причиной является нежелание французских властей вступать в конфронтацию со странами Восточной Европы по этому вопросу. Военный отметил, что позиция Франции по этому вопросу будет иметь серьезные последствия в долгосрочной перспективе, а пока «Украине придется сражаться одной».